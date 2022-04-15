Гендиректор "Запорожстали": Сотрудникам из Мариуполя мы максимально помогаем

"Метинвест" обеспечивает переселенцев не только жильем, но и товарами первой необходимости, а также трехразовым горячим питанием Фото: Метінвест / Facebook

"В начале и середине марта из Мариуполя выезжало много людей, но в Запорожье почти никто не задерживался, все ехали дальше на запад. Сейчас тенденция изменилась, люди больше остаются в городе. Поэтому мы предоставляем им места, где они смогут разместиться, – в общежитиях, санаториях, домах культуры", – рассказал Мироненко.

Он уточнил, что компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского обеспечивает переселенцев не только жильем, но и товарами первой необходимости, а также трехразовым горячим питанием. Компания трудоустраивает своих сотрудников, бежавших из оккупированных городов.

"Мы принимаем людей в Центре реабилитации, который открыли в Запорожье. Регистрируем и предоставляем перечень вакансий, которые есть не только на предприятиях группы "Метинвест", но и на коммунальных предприятиях городов Каменское, Кривой Рог, Покровск, Запорожье, для того, чтобы люди могли получить работу, зарплату и возможность снять себе жилье. Для этого компания "Метинвест" также выплачивает "подъемные" в размере 10 тыс. грн сотрудникам, которые выезжают из Мариуполя", – рассказал руководитель предприятия.

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