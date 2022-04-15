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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" Ахметова предоставит защитникам Украины 90 тыс. бронежилетов

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В начале апреля 650 комплектов из бронежилетов и касок были переданы защитникам Киевской области и Запорожья
В начале апреля 650 комплектов из бронежилетов и касок были переданы защитникам Киевской области и Запорожья
Фото: Метінвест / Facebook

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского безвозмездно выделит 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и теробороны. Еще 10 тыс. готовых бронежилетов купили за границей. Таким образом, компания передаст для защитников Украины примерно 90 тыс. бронежилетов, что закрывает значительную часть потребностей военных, сообщили в Facebook компании.

В компании, специализирующиеся на переработке бронестали, уже передали 250 тонн материалов. Весь металлопрокат "Метинвест" бесплатно предоставляет предприятиям, у которых есть сертификаты на производство бронежилетов. В дальнейшем они распределяются в подразделения ВСУ и территориальной обороны.

Сталь частично производится на предприятиях группы "Метинвест", частично закупается в Украине и за рубежом. Недавно компания начала производить специальную сталь, из которой делаются пластины толщиной 8 мм четвертого класса в соответствии с требованиями ГСТУ 8782. Мощности производства позволяют выпускать 20 тонн в неделю, общий объем импортной стали по текущим контрактам составит более 600 тонн.

"Для группы "Метинвест" было делом чести обеспечить защитников государства бронежилетами и средствами, которые помогут воинам сохранить здоровье и жизнь. Мы стали перед вызовом, ведь сталь для бронежилетов – специальная, ее невозможно было просто так начать производить на предприятиях компании. Также трудности были и с закупкой материалов и готовых бронежилетов за границей. Но совместными усилиями мы смогли преодолеть все преграды", – цитирует пресс-служба генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова.

Кроме стали для бронеплит, "Метинвест" закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. В первые дни войны компания приняла решение о выделении €10 млн на эти цели. В настоящее время уже купили 10 тыс. бронежилетов, более 8 тыс. касок, а еще около 25 тыс. медицинских жгутов, турникетов и аптечек. Закуплены тактические принадлежности – 1100 тепловизоров.

https://www.facebook.com/metinvest/posts/2185607061604824

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Поставки будут проходить в несколько этапов: в начале апреля 650 комплектов из бронежилетов и касок были переданы защитникам Киевской области и Запорожья

С начала войны "Метинвест" вместе с партнерами передал около 50 тыс. противотанковых ежей, более 20 тыс. шипованных цепей против колесной техники и противодесантных ежей, 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов, сообщили в компании.

Теги: импорт, Метинвест, бронежилеты, сталь, война России против Украины
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