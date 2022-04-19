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"Запорожсталь" запустила две доменные печи и возобновила выплавку чугуна

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За всю историю комбината его останавливали и запускали только раз после Второй мировой войны
За всю историю комбината его останавливали и запускали только раз – после Второй мировой войны
Фото: ubr.ua

Металлургический комбинат "Запорожсталь" приступил к выплавке чугуна после частичного вывода подразделений из режима горячей консервации, пишет 19 апреля "РБК-Украина".

В компании отметили, что первую партию чугуна выплавили после раздувания доменных печей №3 и №4, на предприятии собираются постепенно возобновлять производственные процессы на сталеплавильном и прокатном переделах.

"За всю историю комбината его останавливали и запускали только раз – после Второй мировой войны. В процессе запуска наиболее ответственная и сложная операция – это первый выпуск чугуна. Мы сначала его открыли на печи №4, затем на печи №3", – рассказал мастер печи №3 Сергей Москалев.

Комбинат занимается обновлением логистики для непрерывного получения сырья и отгрузки продукции. Старший горновой доменной печи Максим Курелюк отметил, что запускать оборудование после консервации довольно сложно.

"И физически, и потому что все это мы делаем впервые. Обычно выпуск на доменной печи происходит раз в два часа, сейчас это время вдвое больше. Но эта работа очень важна и необходима. Для экономики очень важна металлургическая промышленность. Так что если есть возможность работать, нужно это делать. У нас в Запорожье ситуация стабильная, поэтому нам нужно продолжать работу и запускать производство. Верим в победу и делаем свой вклад в нее", – добавил он.

Комбинат также запустил аглофабрику – три из шести агломашин по производству агломерата.

С начала марта "Запорожсталь" перевели в режим горячей консервации. Комбинат частично возобновил работу агрегатов цеха холодного проката 25 марта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за нападения России Украина потеряла уже около трети металлургического производства, сообщал гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков. "Азовсталь" и "ММК имени Ильича" – еще два завода "Метинвеста" – находятся в осажденном Россией Мариуполе, они переведены в режим горячей консервации

Теги: Запорожье, экономика, промышленность, металлургия, Запорожсталь, война России против Украины
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