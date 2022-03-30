Предприятия "Метинвеста" продолжают работать и обеспечивать Украине валютную выручку – гендиректор Рыженков

Юрий Рыженков: С точки зрения европейского рынка – мы остаемся одним из крупнейших поставщиков, даже в марте, по итогам месяца, мы поставим около миллиона тонн продукции нашим партнерам Фото: metinvestholding.com

По его словам, сейчас на 80% работает "Каметсталь" в Каменском, а горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге работают на 35–40% загрузки.

"Это поставки для наших европейских партнеров – которые пошли нам навстречу и практически вдвое увеличили заявки на март месяц", – сказал гендиректор.

Также работает шахтоуправление "Покровское" и предприятия компании за рубежом. Рыженков отметил, что для компании существует два основных рынка сбыта железорудного сырья – европейский и дальневосточный.

"С точки зрения европейского рынка – мы остаемся одним из крупнейших поставщиков, даже в марте, по итогам месяца, мы поставим около миллиона тонн продукции нашим партнерам. Если же говорить о Китае, то там наша и российская доля на рынке настолько мала, что вряд ли кто-то заметит", – объяснил он.

Для РФ последствия будут более заметными, ведь они потеряли европейский рынок, вероятно, падение производства у агрессора достигнет 30–40%, считает руководитель.

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