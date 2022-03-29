Украина потеряла порядка 30–40% своих металлургических мощностей из-за начатой Россией войны – "Метинвест"

"Мариупольские заводы – это больше трети стального производства Украины. То есть Украина на сегодня потеряла порядка 30–40% своих металлургических мощностей, – отметил руководитель. – У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским".
Рыженков заявлял, что заводы будут работать только при этом условии – если Мариуполь будет украинским.
"Это наша позиция, мы всегда, во все годы работали исключительно по украинским законам, в украинском правовом поле и системе налогообложения. Для того, чтобы заводы работали, там должен быть украинский суверенитет", – подчеркнул генеральный директор.
Он отметил, что сейчас и два металлургических завода группы, и сам Мариуполь – под контролем Вооруженных сил Украины и защитников города.
19 марта советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что в Мариуполе идут бои за завод "Азовсталь", оккупанты пытаются захватить его.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сейчас остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.
27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко озвучил данные, согласно которым погибли около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.