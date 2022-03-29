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Украина потеряла порядка 30–40% своих металлургических мощностей из-за начатой Россией войны – "Метинвест"

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Металлургические заводы в Мариуполе будут работать только при условии, что город останется украинским, заявил гендиректор "Метинвеста"
Металлургические заводы в Мариуполе будут работать только при условии, что город останется украинским, заявил гендиректор "Метинвеста"
Фото: podrobnosti.ua

Из-за нападения России Украина потеряла уже около трети металлургического производства, рассказал в эфире национального марафона, который транслирует в том числе телеканал "Украина 24", генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Мариупольские заводы – это больше трети стального производства Украины. То есть Украина на сегодня потеряла порядка 30–40% своих металлургических мощностей, – отметил руководитель. – У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским".

Рыженков заявлял, что заводы будут работать только при этом условии – если Мариуполь будет украинским.

"Это наша позиция, мы всегда, во все годы работали исключительно по украинским законам, в украинском правовом поле и системе налогообложения. Для того, чтобы заводы работали, там должен быть украинский суверенитет", – подчеркнул генеральный директор.

Он отметил, что сейчас и два металлургических завода группы, и сам Мариуполь – под контролем Вооруженных сил Украины и защитников города.

Контекст:

19 марта советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что в Мариуполе идут бои за завод "Азовсталь", оккупанты пытаются захватить его.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сейчас остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.

27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко озвучил данные, согласно которым погибли около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.

Теги: Мариуполь, Метинвест, Азовсталь, металлургия, сталь, обстрелы, ммк им. Ильича, Юрий Рыженков
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