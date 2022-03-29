Украина потеряла порядка 30–40% своих металлургических мощностей из-за начатой Россией войны – "Метинвест"

Металлургические заводы в Мариуполе будут работать только при условии, что город останется украинским, заявил гендиректор "Метинвеста" Фото: podrobnosti.ua

"Мариупольские заводы – это больше трети стального производства Украины. То есть Украина на сегодня потеряла порядка 30–40% своих металлургических мощностей, – отметил руководитель. – У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским".

Рыженков заявлял, что заводы будут работать только при этом условии – если Мариуполь будет украинским.

"Это наша позиция, мы всегда, во все годы работали исключительно по украинским законам, в украинском правовом поле и системе налогообложения. Для того, чтобы заводы работали, там должен быть украинский суверенитет", – подчеркнул генеральный директор.

Он отметил, что сейчас и два металлургических завода группы, и сам Мариуполь – под контролем Вооруженных сил Украины и защитников города.