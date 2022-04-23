Лавров считает, что мирные переговоры Украины и РФ "застопорились"

Украина пока не ответила на предложение РФ, отметил Лавров Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

Такое мнение 22 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

"Мы вели переговоры. Сейчас они застопорились, потому что пять дней назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их на тот момент полученных комментариев – остается без ответа, – сказал Лавров. – Вели мы эти переговоры по сей день с украинской стороной в двустороннем формате. И в этих рамках Украина согласилась быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной при предоставлении гарантий безопасности международным сообществом".

Российский министр, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение оккупантами защитников Мариуполя поставит точку в мирных переговорах заявил, что РФ "не потерпит ультиматумов".

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии "Украинской правде" рассказал, что Украина и РФ 21 и 22 апреля провели раунд переговоров в режиме онлайн.

По данным издания, Украина выдвинула РФ ультиматум, что проведение оккупантами псевдореферендума в Херсонской области завершат переговоры между странами.

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