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Лавров считает, что мирные переговоры Украины и РФ "застопорились"

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Украина пока не ответила на предложение РФ, отметил Лавров
Украина пока не ответила на предложение РФ, отметил Лавров
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

Переговоры между Украиной и РФ о прекращении войны, которую 24 февраля начала Россия, "застопорились".

Такое мнение 22 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

"Мы вели переговоры. Сейчас они застопорились, потому что пять дней назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их на тот момент полученных комментариев – остается без ответа, – сказал Лавров. – Вели мы эти переговоры по сей день с украинской стороной в двустороннем формате. И в этих рамках Украина согласилась быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной при предоставлении гарантий безопасности международным сообществом".

Российский министр, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение оккупантами защитников Мариуполя поставит точку в мирных переговорах заявил, что РФ "не потерпит ультиматумов".

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии "Украинской правде" рассказал, что Украина и РФ 21 и 22 апреля провели раунд переговоров в режиме онлайн.

По данным издания, Украина выдвинула РФ ультиматум, что проведение оккупантами псевдореферендума в Херсонской области завершат переговоры между странами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров между Украиной и Россией о завершении войны (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов". Это в плане эффективности переговоров "имеет очень плохие последствия", добавил спикер Кремля.

В Офисе президента отметили, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.

Теги: Россия, Украина, референдум, Сергей Лавров, Мариуполь, Херсонская область, МИД России, переговоры, ХНР, внеблоковый статус, ультиматум, война России против Украины, документы, пресс-конференция, Давид Арахамия
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