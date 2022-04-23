"Будет последний гвоздь в политику этого государства". Зеленский считает, что Путин предстанет перед трибуналом

"Хочу ли я, чтобы предстал лидер России. Я считаю, что не "хочу", а все точно предстанут перед трибуналом, перед судом, – все, кто отдавал эти приказы, позорные приказы об уничтожении людей, детей, всех. Это точно, я в этом уверен, я в это верю", – сказал президент Украины.

По его словам, Украине известно, как проходят международные судебные процессы.

"Это бывают годы. Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)