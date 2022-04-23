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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будет последний гвоздь в политику этого государства". Зеленский считает, что Путин предстанет перед трибуналом

Зеленский готов ждать завершения суда над агрессором
Зеленский готов ждать завершения суда над агрессором
Фото: president.gov.ua

Все представители российской власти, которые отдавали приказы о войне против Украины, включительно с президентом Владимиром Путиным, обязательно предстанут перед трибуналом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля на пресс-конференции, которую транслирует в YouTube Офис президента.

"Хочу ли я, чтобы предстал лидер России. Я считаю, что не "хочу", а все точно предстанут перед трибуналом, перед судом, – все, кто отдавал эти приказы, позорные приказы об уничтожении людей, детей, всех. Это точно, я в этом уверен, я в это верю", – сказал президент Украины.

По его словам, Украине известно, как проходят международные судебные процессы.

"Это бывают годы. Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.

16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования.

В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

15 марта ПАСЕ на экстренной сессии единогласно приняла резолюцию об исключении России из Совета Европы. В связи с этим Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации.

Теги: Владимир Путин, война, оккупация, Гаагский трибунал, вторжение, дети, расследование, Владимир Зеленский, преступление, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, обвинение, президент, суд, российские оккупанты
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