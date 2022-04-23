"Будет последний гвоздь в политику этого государства". Зеленский считает, что Путин предстанет перед трибуналом

"Хочу ли я, чтобы предстал лидер России. Я считаю, что не "хочу", а все точно предстанут перед трибуналом, перед судом, – все, кто отдавал эти приказы, позорные приказы об уничтожении людей, детей, всех. Это точно, я в этом уверен, я в это верю", – сказал президент Украины.
По его словам, Украине известно, как проходят международные судебные процессы.
"Это бывают годы. Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования.
В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.
15 марта ПАСЕ на экстренной сессии единогласно приняла резолюцию об исключении России из Совета Европы. В связи с этим Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации.