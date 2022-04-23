Зеленский: Что бы я сказал Путину? Я бы с ним обсуждал вопросы территориальной целостности

Зеленский: Диалог с Путиным был бы – или будет – очень предметным. Не уверен, что эмоциональным, хотя... вы же знаете, видите меня. Все может быть Фото: president.gov.ua

"Что бы я сказал Путину? Думаю, что вопросы, которые бы я проговаривал с президентом РФ, касаются исключительно вопросов, которые меня интересуют исключительно как президента Украины. Это вопросы территориальной целостности. Именно эти вопросы я бы с ним обсуждал. Как дальше будет жить наш украинский Донбасс, как дальше будет жить наш Крым. Где мы можем, в какой точке об этом договориться? Можем ли вообще? Но самое главное, что мы с вами поднимаем эти вопросы, мы слышим, что РФ начинает на это отвечать. Не так, как нам нравится, но тем не менее диалог начат. Поэтому без лишних сантиментов диалог был бы – или будет – очень предметным. Не уверен, что эмоциональным, хотя... вы же знаете, видите меня. Все может быть в жизни", – заявил он.

На этой же пресс-конференции Зеленский говорил, что готов ко встрече с Путиным и не боится ее. "Я хочу остановить войну, завершить ее. Есть дипломатический путь, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потери", – сказал президент.

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