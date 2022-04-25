В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло более 3800 мирных жителей – Венедиктова

Венедиктова подчеркнула, что данные прокуратуры не окончательные, как и информация о погибших, которой располагает Организация Объединенных Наций. В статистике не учитывается число погибших в Мариуполе Донецкой области и населенные пункты в Киевской области, куда прокуратура пока не может зайти.
"У нас цифры тоже не вполне соответствуют действительности. Как работают прокуроры? У нас же, простите, должно быть тело, которое мы идентифицируем как гражданское лицо. Тогда мы говорим, что у нас погибло гражданское лицо. Поэтому на сегодняшний день на основании сведений, которые предоставляются каждой областной прокуратурой, у нас 3818 погибших. Раненых – более 4000", – уточнила генпрокурор.
По данным ОГПУ на 25 апреля, в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибло 215 детей. Еще минимум 391 ребенок получил ранения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
22 апреля ООН подтвердила гибель более 2400 мирных жителей в Украине с 24 февраля. Пресс-служба управления верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнула, что фактические цифры намного выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.
Власти Мариуполя Донецкой области сообщали, что в городе погибло около 22 тыс. мирных жителей.