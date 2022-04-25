В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло более 3800 мирных жителей – Венедиктова

Венедиктова подчеркнула, что данные прокуратуры не окончательные, как и информация о погибших, которой располагает Организация Объединенных Наций. В статистике не учитывается число погибших в Мариуполе Донецкой области и населенные пункты в Киевской области, куда прокуратура пока не может зайти.

"У нас цифры тоже не вполне соответствуют действительности. Как работают прокуроры? У нас же, простите, должно быть тело, которое мы идентифицируем как гражданское лицо. Тогда мы говорим, что у нас погибло гражданское лицо. Поэтому на сегодняшний день на основании сведений, которые предоставляются каждой областной прокуратурой, у нас 3818 погибших. Раненых – более 4000", – уточнила генпрокурор.

По данным ОГПУ на 25 апреля, в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибло 215 детей. Еще минимум 391 ребенок получил ранения.

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