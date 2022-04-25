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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло более 3800 мирных жителей – Венедиктова

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Венедиктова подчеркнула, что данные о погибших не окончательные
Венедиктова подчеркнула, что данные о погибших не окончательные
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 25 апреля с начала полномасштабного вторжения российской оккупационной армии погибло 3818 мирных жителей. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала в интервью агентству "Интерфакс".

Венедиктова подчеркнула, что данные прокуратуры не окончательные, как и информация о погибших, которой располагает Организация Объединенных Наций. В статистике не учитывается число погибших в Мариуполе Донецкой области и населенные пункты в Киевской области, куда прокуратура пока не может зайти.

"У нас цифры тоже не вполне соответствуют действительности. Как работают прокуроры? У нас же, простите, должно быть тело, которое мы идентифицируем как гражданское лицо. Тогда мы говорим, что у нас погибло гражданское лицо. Поэтому на сегодняшний день на основании сведений, которые предоставляются каждой областной прокуратурой, у нас 3818 погибших. Раненых – более 4000", – уточнила генпрокурор.

По данным ОГПУ на 25 апреля, в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибло 215 детейЕще минимум 391 ребенок получил ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

22 апреля ООН подтвердила гибель более 2400 мирных жителей в Украине с 24 февраля. Пресс-служба управления верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнула, что фактические цифры намного выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Власти Мариуполя Донецкой области сообщали, что в городе погибло около 22 тыс. мирных жителей.

Теги: Украина, ООН, статистика, Мариуполь, раненые, вторжение, война России против Украины, погибшие, население, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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