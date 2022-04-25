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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 215 детей – Офис генпрокурора

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Почти 400 детей в Украине были ранены в результате агрессии РФ
Почти 400 детей в Украине были ранены в результате агрессии РФ
Фото: EPA

В результате вооруженной агрессии России против Украины погибло 215 детей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook 25 апреля.

Еще минимум 391 ребенок получил ранения.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 124, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской области – 15.

"24 апреля в результате обстрела войсками РФ села Красногоровка в Донецкой области погибли две девочки 5 и 14 лет. 23-24 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В Чугуеве в результате обстрела получил ранение 11-летний мальчик. 23 апреля из-за обстрела села Турово Богодуховского района Харьковской области получил ранение 12-летний ребенок", – проинформировали в ведомстве.

В результате бомбардировок и обстрелов повреждены 1,5 тыс. заведений образования, из которых 102 разрушены полностью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/356997939796379

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: дети, обстрелы, война России против Украины, Офис генпрокурора
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