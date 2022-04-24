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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Чугуев, ранены три человека, в том числе ребенок – полиция

В Чугуеве в результате обстрела ранен ребенок
В Чугуеве в результате обстрела ранен ребенок
Фото: depositphotos.com

24 апреля войска РФ обстреляли Чугуев Харьковской области, были ранены три мирных жителя, в том числе 12-летний ребенок. Об этом сообщил в Facebook начальник управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Снова горе в семьях. Ребенок 2010 года, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой голени. Мать 1986 года, диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также [ранен] еще один местный житель, 1953 года, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторакс", – написал Тимошко

Он поблагодарил чугуевских полицейских, которые пришли на помощь раненым, и еще раз призвал жителей Харькова и области оставаться дома, несмотря на праздник.

https://www.facebook.com/v.timoshko/posts/2561035187360289

По словам мэра Чугуева Галины Минаевой, в результате обстрела есть разрушения в частном секторе и одном многоэтажном доме, пишет Общественное

Контекст:

Чугуев освободили от российских оккупантов в начале марта, но он, как и остальная Харьковская область, регулярно попадает под обстрелы захватчиков.

Теги: полиция, Харьковская область, раненые, Чугуев, дети, обстрелы, война России против Украины, разрушения, ребенок, ранение
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