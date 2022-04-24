Россияне обстреляли Чугуев, ранены три человека, в том числе ребенок – полиция

"Снова горе в семьях. Ребенок 2010 года, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой голени. Мать 1986 года, диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также [ранен] еще один местный житель, 1953 года, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторакс", – написал Тимошко

Он поблагодарил чугуевских полицейских, которые пришли на помощь раненым, и еще раз призвал жителей Харькова и области оставаться дома, несмотря на праздник.

По словам мэра Чугуева Галины Минаевой, в результате обстрела есть разрушения в частном секторе и одном многоэтажном доме, пишет Общественное.