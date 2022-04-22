Российские оккупанты обстреляли поселок Коротич под Харьковом, есть погибший и раненые – прокуратура

"22 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли Коротич Харьковского района. В результате обстрела оккупантов погиб мужчина. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены и разрушены складские помещения", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Война России против Украины. Главное (обновляется)