Российские оккупанты обстреляли поселок Коротич под Харьковом, есть погибший и раненые – прокуратура

"22 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли Коротич Харьковского района. В результате обстрела оккупантов погиб мужчина. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены и разрушены складские помещения", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков и область оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов 21 апреля сообщил, что жертвами российской агрессии в Харьковской области стали от 500 до 700 мирных жителей.