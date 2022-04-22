Мэру Балаклеи сообщили о подозрении в госизмене и сотрудничестве с оккупантами

"3 марта ВС РФ оккупировали город Балаклея. В это время городской голова принял решение перейти на сторону врага путем предоставления добровольного согласия на выполнение полномочий городского головы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления", – отметили в посте.
В прокуратуре рассказали, что 28 марта Столбовой провел совещание с руководством Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей за лояльное отношение к оккупантам и РФ.
"В этот же день он провел собрание местных жителей, в ходе которого сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военными РФ, а также о том, что им ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе", – добавили правоохранители.
Столбовому заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 111 и ч. 5 ст. 111-1 (государственная измена и коллаборационная деятельность).
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Столбовой был избран мэром Балаклеи в 2015 году.
Российские войска вошли в Балаклею 2 марта 2022 года, о чем Столбовой сообщил в Facebook. Тогда он уверял, что местные власти не будут сотрудничать с россиянами.
Однако 28 марта стало известно, что Столбовой все же пошел на сотрудничество с оккупантами, о чем публично заявил жителям общины.
Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов 7 апреля сообщил, что Столбовой с семьей уехал в РФ.