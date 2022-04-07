Мэр Балаклеи сбежал в Россию вместе с семьей – Харьковская ОГА

28 марта стало известно, что Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами Фото: Иван Столбовой / Facebook

"По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехал на территорию России. К сожалению, такие факты есть, и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за измену Украине и за каждого жителя населенного пункта", – отметил он.

Синегубов также уточнил, что в отношении Столбового уже начато уголовное производство.

"Продолжается ряд следственных действий. Это процессуальные действия, следствием которых, я убежден, будет объявление подозрения", – отметил он.

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