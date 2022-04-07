Мэр Балаклеи сбежал в Россию вместе с семьей – Харьковская ОГА

"По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехал на территорию России. К сожалению, такие факты есть, и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за измену Украине и за каждого жителя населенного пункта", – отметил он.
Синегубов также уточнил, что в отношении Столбового уже начато уголовное производство.
"Продолжается ряд следственных действий. Это процессуальные действия, следствием которых, я убежден, будет объявление подозрения", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта стало известно, что Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, о чем публично заявил жителям общины.