"Уже стоит на блокпосту и указывает на правоохранителей и военнослужащих". В Донецкой области руководитель отделения полиции перешел на сторону оккупантов

По словам бывшего первого заместителя главы Нацполиции генерала Аброськина, подполковник полиции Валентин Попов (на фото) пошел на сотрудничество с оккупантами из-за личных обид на свое руководство Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook

Аброськин подчеркнул, что предатель уже стоит на блокпосту и указывает захватчикам на правоохранителей, военнослужащих и членов их семей.

"Когда я слышу очередную фамилию полицейского из полиции Донбасса, перешедшего на сторону российских оккупантов, то сначала чувствую оскорбление, потом лютую ненависть. Особенно когда говорят, что эта сволочь уже стоит на блокпосту и контролирует выезд людей из города, указывает на правоохранителей, военнослужащих, их жен и детей. Таким подонком является начальник Кальмиусского отделения полиции подполковник полиции Валентин Попов", – говорится в сообщении.

Аброськин добавил, что Попов пошел на сотрудничество с оккупантами из-за личных обид на свое руководство.

"Когда-то я сказал его уже покойному другу подполковнику милиции, что Валентин Попов очень слаб духом. Он меня убеждал в обратном, но время показало, что он не просто слаб духом, он – предатель, подонок, который из-за обиды на своих руководителей нарушил простые правила жизни, человечности", – написал генерал.

Он призвал тех, кто помогает мариупольцам выбраться из окружения, учитывать информацию об изменнике на блокпосту.

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