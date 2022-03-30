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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уже стоит на блокпосту и указывает на правоохранителей и военнослужащих". В Донецкой области руководитель отделения полиции перешел на сторону оккупантов

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По словам бывшего первого заместителя главы Нацполиции генерала Аброськина, подполковник полиции Валентин Попов (на фото) пошел на сотрудничество с оккупантами из-за личных обид на свое руководство
По словам бывшего первого заместителя главы Нацполиции генерала Аброськина, подполковник полиции Валентин Попов (на фото) пошел на сотрудничество с оккупантами из-за личных обид на свое руководство
Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook

Начальник Кальмиусского отделения Нацполиции Донецкой области подполковник полиции Валентин Попов перешел на сторону российских оккупантов. Об этом 29 марта сообщил в Facebook бывший первый заместитель главы Нацполиции генерал Вячеслав Аброськин.

Аброськин подчеркнул, что предатель уже стоит на блокпосту и указывает захватчикам на правоохранителей, военнослужащих и членов их семей.

"Когда я слышу очередную фамилию полицейского из полиции Донбасса, перешедшего на сторону российских оккупантов, то сначала чувствую оскорбление, потом лютую ненависть. Особенно когда говорят, что эта сволочь уже стоит на блокпосту и контролирует выезд людей из города, указывает на правоохранителей, военнослужащих, их жен и детей. Таким подонком является начальник Кальмиусского отделения полиции подполковник полиции Валентин Попов", – говорится в сообщении.

Аброськин добавил, что Попов пошел на сотрудничество с оккупантами из-за личных обид на свое руководство.

"Когда-то я сказал его уже покойному другу подполковнику милиции, что Валентин Попов очень слаб духом. Он меня убеждал в обратном, но время показало, что он не просто слаб духом, он – предатель, подонок, который из-за обиды на своих руководителей нарушил простые правила жизни, человечности", – написал генерал.

Он призвал тех, кто помогает мариупольцам выбраться из окружения, учитывать информацию об изменнике на блокпосту.

https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/2855130748112914

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Государственное бюро расследований зарегистрировало 330 уголовных производств, из которых около 200 – за государственную измену и коллаборационизм.

Теги: Украина, Донецкая область, война, полиция, Донбасс, Мариуполь, Вячеслав Аброськин, правоохранители, блокпост, война России против Украины, военнослужащий, Нацполиция, сотрудничество, измена, коллаборационизм
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