В Донецкой области сообщили о подозрении бывшему полицейскому, который перешел на сторону оккупантов – Офис генпрокурора

По материалам следствия, подозреваемый занял должность в так называемом "МВД ДНР" Фото: depositphotos.com

Досудебное расследование установило, что 17 марта, после того, как вооруженные силы РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования временно захватили часть населенных пунктов Мариупольского района, житель села Малоянисоль добровольно и публично заявил о сотрудничестве с оккупантами.

По материалам следствия, подозреваемый занял должность в так называемом "МВД ДНР".

Бывший полицейский, который в декабре 2021 года был уволен из органов полиции Украины, заочно уведомлен о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)