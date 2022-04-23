ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Харьковом – Синегубов

Об этом 23 апреля в Facebook сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"У нас есть хорошая новость. Вчера в 5.00 наши Вооруженные силы начали контрнаступление в направлении Дергачей, и в результате активных боевых действий, ожесточенных боев мы выбили врага из таких населенных пунктов, как Безруки, Слатино, Прудянка, и закрепили там свои позиции", – сказал руководитель ОВА в видеообращении.
По словам Синегубова, ВСУ постоянно получают новое вооружение, чтобы увеличить свою военную мощность для освобождения других населенных пунктов Харьковской области.
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Харьков и область оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.
Синегубов сообщил в интервью "Украинской правде" 21 апреля, что в Харьковской области 22 из 56 территориальных общин находятся под временной оккупацией, часть из них армия РФ использует как транзитную зону.