ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Харьковом – Синегубов

Об этом 23 апреля в Facebook сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"У нас есть хорошая новость. Вчера в 5.00 наши Вооруженные силы начали контрнаступление в направлении Дергачей, и в результате активных боевых действий, ожесточенных боев мы выбили врага из таких населенных пунктов, как Безруки, Слатино, Прудянка, и закрепили там свои позиции", – сказал руководитель ОВА в видеообращении.

По словам Синегубова, ВСУ постоянно получают новое вооружение, чтобы увеличить свою военную мощность для освобождения других населенных пунктов Харьковской области.

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