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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Харьковом – Синегубов

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22 апреля ВСУ провели успешное контрнаступление в направлении Дергачей, отметил Синегубов (фото иллюстративное)
22 апреля ВСУ провели успешное контрнаступление в направлении Дергачей, отметил Синегубов (фото иллюстративное)
Фото: EPA

В результате успешного контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбили российских оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе Харьковской области.

Об этом 23 апреля в Facebook сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"У нас есть хорошая новость. Вчера в 5.00 наши Вооруженные силы начали контрнаступление в направлении Дергачей, и в результате активных боевых действий, ожесточенных боев мы выбили врага из таких населенных пунктов, как Безруки, Слатино, Прудянка, и закрепили там свои позиции", – сказал руководитель ОВА в видеообращении.

По словам Синегубова, ВСУ постоянно получают новое вооружение, чтобы увеличить свою военную мощность для освобождения других населенных пунктов Харьковской области.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/videos/569974884554565/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков и область оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.

Синегубов сообщил в интервью "Украинской правде" 21 апреля, что в Харьковской области 22 из 56 территориальных общин находятся под временной оккупацией, часть из них армия РФ использует как транзитную зону.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, вооружение, Харьковская область, нападение, армия РФ, вторжение, Харьковская ОГА, ВСУ, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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