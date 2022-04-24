В 60 км от границы Украины Россия развернула установки "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

РФ обстреливает Украину в том числе и ракетами "Искандер" Фото: EPA

"На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова.

"С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротич противник провел дистанционное минирование местности. Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка", – сообщили в Генштабе.

В целом, по данным ведомства, оккупанты продолжают проводить наступательные действия в восточной операционной зоне "с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом".

"Враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

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