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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В 60 км от границы Украины Россия развернула установки "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

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РФ обстреливает Украину в том числе и ракетами "Искандер"
РФ обстреливает Украину в том числе и ракетами "Искандер"
Фото: EPA

В 60 км от Украиской границы в Белгородской области РФ развернуты установки "Искандер-М". Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины 24 апреля в Facebook.

"На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова.

"С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротич противник провел дистанционное минирование местности. Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка", – сообщили в Генштабе.

В целом, по данным ведомства, оккупанты продолжают проводить наступательные действия в восточной операционной зоне "с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом".

"Враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/301574162155669


Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ ее называют "спецоперацией".

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия использовала на удары по Украине большую часть своего ракетного арсенала.

Теги: Россия, Генштаб ВСУ, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины
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