В 60 км от границы Украины Россия развернула установки "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

"На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова.
"С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротич противник провел дистанционное минирование местности. Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка", – сообщили в Генштабе.
В целом, по данным ведомства, оккупанты продолжают проводить наступательные действия в восточной операционной зоне "с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом".
"Враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ ее называют "спецоперацией".
23 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия использовала на удары по Украине большую часть своего ракетного арсенала.