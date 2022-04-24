Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала – Зеленский

Президент упомянул ракетный удар по Одессе, в результате которого в многоэтажном жилом доме произошел пожар и погибло не менее восьми человек, среди которых маленький ребенок вместе с матерью.

"Среди убитых – трехмесячный ребеночек, девочка. Чем она угрожала России? Похоже, что убивать детей – это новая национальная идея Российской Федерации. Мы установим всех, кто ответственен за этот удар. Кто ответственен за российский ракетный террор. Каждому, кто отдает эти приказы. Каждый, кто выполняет эти приказы. Никому не удастся скрыться. Сколько бы времени у нас это не заняло, но все эти подонки будут отвечать за каждую смерть, которую они повлекли. Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они могут продолжать ракетный террор против наших людей. Но то, что они уже наделали, – это достаточные аргументы для мира, чтобы в конце признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией", – сказал президент.

Он заявил, что будет говорить об этом с партнерами.

"Альтернативы такому признанию просто нет. Поэтому это – правда. Российское государство стало террористом, и ему не стыдно. А если не стыдно, это сознательно. Следовательно, должна быть максимальная ответственность", – подчеркнул глава государства.

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