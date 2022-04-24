"Самая ужасная Пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами

Ведущая также оставила активную ссылку на страницу погибшей. Пользователи сети под последним постом, в котором Глодай на английском языке призывала спасти Украину, выражают соболезнование ее мужу.
"Этот мир не может быть таким! В момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. Я пишу и не верю, что это происходит. Я зашла на страницу Валерии, она еще 16 часов назад выкладывала Stories и призывала к помощи. Это неописуемый ужаc, так не может быть, – написала Осадчая. –Мы верим в кармический маятник, но почему он до сих пор не работает. Мы верим в мировую справедливость, но она тоже молчит. Сколько малышей должно погибнуть, чтобы дьявол нажрался? Это самая ужасная Пасхальная ночь в нашей жизни".
Ведущая также обратилась к мужу Валерии Глодан со словами поддержки.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 апреля Россия, в день перед Пасхой, нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. На странице ее матери Валерии Глодай указано, что ребенок родился 4 января 2022 года.
Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.