"Самая ужасная Пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами

Осадчая: В момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. Я пишу и не верю, что это происходит Фото: kosadcha / Instagram

Ведущая также оставила активную ссылку на страницу погибшей. Пользователи сети под последним постом, в котором Глодай на английском языке призывала спасти Украину, выражают соболезнование ее мужу.

"Этот мир не может быть таким! В момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. Я пишу и не верю, что это происходит. Я зашла на страницу Валерии, она еще 16 часов назад выкладывала Stories и призывала к помощи. Это неописуемый ужаc, так не может быть, – написала Осадчая. –Мы верим в кармический маятник, но почему он до сих пор не работает. Мы верим в мировую справедливость, но она тоже молчит. Сколько малышей должно погибнуть, чтобы дьявол нажрался? Это самая ужасная Пасхальная ночь в нашей жизни".

Ведущая также обратилась к мужу Валерии Глодан со словами поддержки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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