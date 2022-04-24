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24 апреля, 2022
 
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"Самая ужасная Пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами

Осадчая: В момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. Я пишу и не верю, что это происходит
Осадчая: В момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. Я пишу и не верю, что это происходит
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая в Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля разместила фото одесситки Валерии Глодан, которая погибла вместе с трехмесячной дочерью и своей матерью во время ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами.

Ведущая также оставила активную ссылку на страницу погибшей. Пользователи сети под последним постом, в котором Глодай на английском языке призывала спасти Украину, выражают соболезнование ее мужу. 

"Этот мир не может быть таким! В момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. Я пишу и не верю, что это происходит. Я зашла на страницу Валерии, она еще 16 часов назад выкладывала Stories и призывала к помощи. Это неописуемый ужаc, так не может быть, – написала Осадчая. Мы верим в кармический маятник, но почему он до сих пор не работает. Мы верим в мировую справедливость, но она тоже молчит. Сколько малышей должно погибнуть, чтобы дьявол нажрался? Это самая ужасная Пасхальная ночь в нашей жизни". 

Ведущая также обратилась к мужу Валерии Глодан со словами поддержки. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 апреля Россия, в день перед Пасхой, нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. На странице ее матери Валерии Глодай указано, что ребенок родился 4 января 2022 года. 

Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Теги: Одесса, убийство, Пасха, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Катя Осадчая
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