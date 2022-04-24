Мэр Одессы – российским оккупантам: Твари! Гореть вам в аду

Геннадий Труханов: У меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом Скриншот: Геннадий Труханов / Facebook

"У меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом, – сказал мэр. – То, что они сегодня поразили своим "высокоточным" оружием – это они называют военным объектом. Уже сейчас подтверждено восемь погибших, из которых один – трехмесячный ребенок, девочка, одесситка, которая так и не увидела жизнь. Твари! И гореть вам в аду".

На месте происшествия работают спасатели, под завалами ищут людей, сообщает пресс-служба горсовета Одессы. Эвакуировали из дома 86 человек, сколько еще могут оставаться под завалами, не уточняется.

В Одессе сейчас объявлена воздушная тревога (вторая за час).

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