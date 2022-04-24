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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Одессы – российским оккупантам: Твари! Гореть вам в аду

Геннадий Труханов: У меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом
Геннадий Труханов: У меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом
Скриншот: Геннадий Труханов / Facebook

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в Facebook показал, как спасатели разбирают завалы дома в Одессе, в который 23 апреля попала российская ракета.

"У меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом, – сказал мэр. – То, что они сегодня поразили своим "высокоточным" оружием – это они называют военным объектом. Уже сейчас подтверждено восемь погибших, из которых один – трехмесячный ребенок, девочка, одесситка, которая так и не увидела жизнь. Твари! И гореть вам в аду".

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/videos/950000445690701/

На месте происшествия работают спасатели, под завалами ищут людей, сообщает пресс-служба горсовета Одессы. Эвакуировали из дома 86 человек, сколько еще могут оставаться под завалами, не уточняется.

В Одессе сейчас объявлена воздушная тревога (вторая за час).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка.

Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Одесса, Геннадий Труханов, самолеты, война России против Украины, мэр Одессы, ребенок, погибшие, девочка
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