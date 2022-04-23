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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке "химатаки" в порту Южный. В Одесской ОВА объяснили: РФ создает себе "информационное алиби"

Одесса и область остаются объектом большого внимания со стороны подразделений информационно-психологических спецопераций России, сказал Братчук
Одесса и область остаются объектом большого внимания со стороны подразделений информационно-психологических спецопераций России, сказал Братчук
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Россия ведет целенаправленную кампанию по дезинформации, цель которой – отвлечь внимание от преступлений РФ. Об этом спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук заявил в Telegram 23 апреля.

Минобороны РФ сегодня заявило, что Украина якобы готовит "провокацию с применением химвеществ" в районе порта в Южном под Одессой. Об этом сообщало "РИА Новости".

Украина может "сымитировать" ракетный удар российских оккупационных войск по базе своих же Военно-морских сил, "в результате которого будет взорван хладокомбинат порта в Одессе", заявили в российском оборонном ведомстве, утверждая, что для этого уже якобы в Одессу привезли 10 тонн аммиака, а спецслужбам выдали средства индивидуальной защиты. 

Таким образом россияне используют прием "информационного алиби", подчеркнул Братчук.

"Расшатывание роспропагандой темы химического оружия было еще в начале марта. Кремль раз начал распространять дезинформацию о том, что в Украине якобы "в рамках совместных программ с Пентагоном действуют лаборатории по изготовлению химического и биологического оружия". Это откровенное вранье опровергло посольство США в Украине еще 9 марта. И вот очередные провокация и фейк по порту Южный Одесской области. Все это – целенаправленная дезинформация России, призванная отвлечь внимание от ее кровавых преступлений", – написал он.

Братчук призвал граждан соблюдать "информационную гигиену", быть внимательными и максимально осторожными. Одесса и область остаются объектом большого внимания со стороны подразделений информационно-психологических спецопераций России, сказал он.

"Цель врага – создать панические настроения среди людей. Психологическое давление, прежде всего – на гражданское население. И оправдание своих возможных провокаций, которые они нам приготовили", – добавил Братчук.

Контекст:

Сегодня Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка.

Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Одесса, химическое оружие, алиби, минобороны РФ, фейк, Южный, дезинформация, Сергей Братчук
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