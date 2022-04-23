Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке "химатаки" в порту Южный. В Одесской ОВА объяснили: РФ создает себе "информационное алиби"

Минобороны РФ сегодня заявило, что Украина якобы готовит "провокацию с применением химвеществ" в районе порта в Южном под Одессой. Об этом сообщало "РИА Новости".

Украина может "сымитировать" ракетный удар российских оккупационных войск по базе своих же Военно-морских сил, "в результате которого будет взорван хладокомбинат порта в Одессе", заявили в российском оборонном ведомстве, утверждая, что для этого уже якобы в Одессу привезли 10 тонн аммиака, а спецслужбам выдали средства индивидуальной защиты.

Таким образом россияне используют прием "информационного алиби", подчеркнул Братчук.

"Расшатывание роспропагандой темы химического оружия было еще в начале марта. Кремль раз начал распространять дезинформацию о том, что в Украине якобы "в рамках совместных программ с Пентагоном действуют лаборатории по изготовлению химического и биологического оружия". Это откровенное вранье опровергло посольство США в Украине еще 9 марта. И вот очередные провокация и фейк по порту Южный Одесской области. Все это – целенаправленная дезинформация России, призванная отвлечь внимание от ее кровавых преступлений", – написал он.

Братчук призвал граждан соблюдать "информационную гигиену", быть внимательными и максимально осторожными. Одесса и область остаются объектом большого внимания со стороны подразделений информационно-психологических спецопераций России, сказал он.

"Цель врага – создать панические настроения среди людей. Психологическое давление, прежде всего – на гражданское население. И оправдание своих возможных провокаций, которые они нам приготовили", – добавил Братчук.