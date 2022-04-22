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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Корниенко: К такому масштабу ...банутости никто не был готов. Путин решил, что нас не существует как нации

Корниенко: Я думаю, и в мире не очень понимали, какие границы может пересечь РФ, а границ нет
Корниенко: Я думаю, и в мире не очень понимали, какие границы может пересечь РФ, а границ нет
Фото: sluga-narodu.com

Президент России Владимир Путин действует, исходя из своего убеждения, что украинцев "не существует как нации". Такое мнение в интервью "Бабелю", которое вышло 22 апреля, высказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Журналисты напомнили о заявлениях украинской власти до начала полномасштабного вторжения, в частности – о словах президента Владимира Зеленского, который 19 января, призывая украинцев не паниковать, говорил о "шашлыках в мае". Они спросили, власть не верила, что вторжение будет, или это была сознательная политика не говорить о войне. 

Корниенко в ответ процитировал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который говорил, что "информация о том, что Россия готова на что угодно, была" и украинские власти ее понимали. Парламент, по словам Корниенко, готовился к работе в военных условиях. 

"Был план, и фактически по одному из них мы (с корректировками) сейчас работаем. Один из планов предусматривал такую работу в Киеве, набегами, потому что мы поняли, что если будет широкое вторжение, то большинство депутатов будет в разных частях страны. И потому я бы не сказал, что мы об этом [полномасштабном вторжении] не думали, но опять же – сейчас мы видим много рефлексий в западной прессе на тему, что их разведка думала иначе и так далее. Я думаю, что к такому масштабу, хочется сказать слово "...банутости", никто не был готов. Человек [Путин] решил, что нас не существует как нации, государства, а дальше он действует, исходя из этого. Но стремление полностью перевернуть мировой порядок было только во время войн. Я думаю, и в мире не очень понимали, какие границы может пересечь РФ, а границ нет. Никто не удивится, если они применят химическое оружие. Что они делают с мирным населением, невозможно представить в страшном сне", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о вторжении российских войск в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Данилов в апреле рассказывал, что украинские власти начали готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не могли сказать об этом гражданам и не ожидали, что нападение будет совершено с территории Беларуси. 

"Винить нас, что мы не готовились, – совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились", – заявлял он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, химическое оружие, вторжение, война России против Украины, Александр Корниенко
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