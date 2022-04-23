Ракеты, которые сбили над Одессой силы ПВО, летели в гражданские объекты, угроза повторного удара остается – ОВА

"23 апреля около 14.35 в Киевском районе Одессы в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в 16-этажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на четвертом и пятом этажах. В 15.54 пожар локализован на площади 220 м². Около 17.00 – ликвидирован", – сказано в сообщении.
Погибло, по информации ГСЧС, шесть человек (до этого было известно о пяти погибших), еще 18 получили ранения. Двух пострадавших достали из-под завалов, всего из дома эвакуировали 86 человек.
В больнице находятся восемь человек, уточнила пресс-служба горсовета Одессы.
Председатель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко в своем видеообращении рассказал, что две ракеты, которые сбили силы противовоздушной обороны, тоже летели в гражданские объекты. Среди погибших, по словам главы ОВА, – трехмесячная девочка.
Также в результате ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры, сказал Марченко.
"Угроза повторного ракетного удара все еще сохраняется. Мы никогда этого не простим. И отомстим за всех. Мы достанем этих паскуд даже в аду, где для них уже давно зарезервировано отдельное место. Хочу подчеркнуть, что единственная цель этой атаки – это террор мирного населения Одесской области. Россия является не чем иным, как государством-террористом. Для нелюдей уже давно нет ничего святого. И этот удар еще раз показал их настоящее лицо", – добавил он и призвал жителей региона соблюдать правила безопасности и комендантского часа, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Удар по Одессе РФ нанесла днем 23 апреля. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг", были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.