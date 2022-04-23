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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракеты, которые сбили над Одессой силы ПВО, летели в гражданские объекты, угроза повторного удара остается – ОВА

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Пожар, который начался в жилом доме после обстрела, потушен
Пожар, который начался в жилом доме после обстрела, потушен
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

Спасатели потушили в многоэтажном жилом доме в Одессе пожар, который произошел в результате ракетного удара 23 апреля. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"23 апреля около 14.35 в Киевском районе Одессы в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в 16-этажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на четвертом и пятом этажах. В 15.54 пожар локализован на площади 220 м². Около 17.00 – ликвидирован", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSODE/videos/708994460293864/

Погибло, по информации ГСЧС, шесть человек (до этого было известно о пяти погибших), еще 18 получили ранения. Двух пострадавших достали из-под завалов, всего из дома эвакуировали 86 человек.

В больнице находятся восемь человек, уточнила пресс-служба горсовета Одессы.

Председатель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко в своем видеообращении рассказал, что две ракеты, которые сбили силы противовоздушной обороны, тоже летели в гражданские объекты. Среди погибших, по словам главы ОВА, – трехмесячная девочка.

Также в результате ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры, сказал Марченко.

"Угроза повторного ракетного удара все еще сохраняется. Мы никогда этого не простим. И отомстим за всех. Мы достанем этих паскуд даже в аду, где для них уже давно зарезервировано отдельное место. Хочу подчеркнуть, что единственная цель этой атаки – это террор мирного населения Одесской области. Россия является не чем иным, как государством-террористом. Для нелюдей уже давно нет ничего святого. И этот удар еще раз показал их настоящее лицо", – добавил он и призвал жителей региона соблюдать правила безопасности и комендантского часа, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Удар по Одессе РФ нанесла днем 23 апреля. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг", были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, пожар, ГСЧС, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, ранение, Максим Марченко
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