Над Южноукраинской АЭС пролетели российские крылатые ракеты, была угроза попадания в ядерный реактор – "Энергоатом"

"Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России. Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС", – говорится в сообщении.
Ракеты были выпущены, предположительно, с территории Беларуси в направлении Николаева.
"Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой была высокой", – подчеркнули в госкомпании.
"Энергоатом" обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина добивается устранения России из МАГАТЭ или по крайней мере уменьшения ее роли там, сообщала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. В Украине считают, что "несомненным основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС".
После начала полномасштабного вторжения оккупанты взяли под контроль неработающую Чернобыльскую АЭС и крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в конце марта – начале апреля посетил Украину и Россию и обсудил с украинскими и российскими чиновниками ситуацию в Украине.
13 апреля было приостановлено членство РФ в Агентстве по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития.