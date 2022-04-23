Над Южноукраинской АЭС пролетели российские крылатые ракеты, была угроза попадания в ядерный реактор – "Энергоатом"

"Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России. Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС", – говорится в сообщении.

Ракеты были выпущены, предположительно, с территории Беларуси в направлении Николаева.

"Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой была высокой", – подчеркнули в госкомпании.

"Энергоатом" обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина добивается устранения России из МАГАТЭ или по крайней мере уменьшения ее роли там, сообщала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. В Украине считают, что "несомненным основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС".

После начала полномасштабного вторжения оккупанты взяли под контроль неработающую Чернобыльскую АЭС и крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в конце марта – начале апреля посетил Украину и Россию и обсудил с украинскими и российскими чиновниками ситуацию в Украине.

13 апреля было приостановлено членство РФ в Агентстве по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития.