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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Южноукраинской АЭС пролетели российские крылатые ракеты, была угроза попадания в ядерный реактор – "Энергоатом"

Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны РФ, подчеркнули в "Энергоатоме"
Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны РФ, подчеркнули в "Энергоатоме"
Фото: wikimedia.org

16 апреля над площадкой Южноукраинской АЭС прошли три крылатые ракеты. Об этом вечером 22 апреля сообщила национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", опубликовав запись с камеры наблюдения, которая зафиксировала полет одной из ракет.

"Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России. Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС", – говорится в сообщении. 

Ракеты были выпущены, предположительно, с территории Беларуси в направлении Николаева. 

"Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой была высокой", – подчеркнули в госкомпании.

"Энергоатом" обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина добивается устранения России из МАГАТЭ или по крайней мере уменьшения ее роли там, сообщала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. В Украине считают, что "несомненным основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС".

После начала полномасштабного вторжения оккупанты взяли под контроль неработающую Чернобыльскую АЭС и крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в конце марта – начале апреля посетил Украину и Россию и обсудил с украинскими и российскими чиновниками ситуацию в Украине. 

13 апреля было приостановлено членство РФ в Агентстве по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития.

Теги: ядерная энергетика, терроризм, энергетика, АЭС, Энергоатом, война России против Украины, ракеты, Южноукраинск
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