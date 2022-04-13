Россию исключили из Агентства по ядерной энергии

Решение руководящего органа ОЭСР вступит в силу 11 мая, РФ проинформирована о нем.
"В 2013 году Россия стала членом АЯЭ – специализированного агентства в рамках ОЭСР, оказывающего содействие своим членам в поддержании и развитии научной, технологической и правовой базы, необходимой для безопасного, экологически безопасного и экономичного использования атомной энергии в мирных целях", – отметили в релизе.
По данным агентства, Россия имеет пятую по величине гражданскую ядерную программу после США, Франции, Китая и Японии. РФ также является ведущим мировым экспортером гражданских атомных электростанций.
Агентство ОЭСР по ядерной энергии является межправительственным агентством, которое содействует сотрудничеству между странами с развитой инфраструктурой ядерных технологий для достижения совершенства в области ядерной безопасности, технологий, науки, окружающей среды и права, отмечает сайт организации.