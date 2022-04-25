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25 апреля, 2022
 
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"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины

Баюл показала, что нарисовала ее дочь
Баюл показала, что нарисовала ее дочь
Фото: oksanabaiul / Instagram

Проживающая в США и отказавшаяся от украинского гражданства первая олимпийская чемпионка Украины Оксана Баюл 23 апреля в Instagram обнародовала фото картины в цветах украинского национального Флага.

"Эту картину нарисовали шестилетняя София и 16-летняя собака Алексис-Мари. Для меня она представляет собак и домашних животных, которые во время войны в Украине [погибли и] попали в рай. Это одна из моих любимых коллабораций, сделанная моей дочерью", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оксана Баюл родилась в 1977 году в Днепропетровске. В 1994 году в 16-летнем возрасте она победила на Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере. После этого она перебралась в США. Оставив спорт, занималась бизнесом.

Накануне 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины Баюл заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на праздничные мероприятия, а спустя три дня после этого сообщила, что приняла решение отказаться от украинского гражданства.

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна праздновала 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. 

Дочь Баюл родила в 2015 году. Ее отцом является супруг спортсменки, бизнесмен Карло Фарино.

Теги: Оксана Баюл, Украина, война, животные, дети, собаки, война России против Украины
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