"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео

Стихотворение посвящено борьбе украинцев против российских оккупантов.

"А скоро Великдень…Та, бачиш, війна,

Та, бачиш, у нас катастрофа…

Тепер у нас своя болюча ціна.

Тепер у нас своя Голгофа", – такими словами заканчивается произведение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Матвиенко 12 апреля в интервью каналу "Украина" рассказала, что ее дочь и шестилетняя внучка Нина сейчас находятся в Португалии. Где сейчас проживает она сама, Матвиенко не уточнила.

Ее зять, певец Арсен Мирзоян остался в Украине. Он вступил в отряд территориальной обороны и занимается волонтерской деятельностью.