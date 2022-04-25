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25 апреля, 2022
 
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"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Матвиенко записала ролик с чтением поэзии
Матвиенко записала ролик с чтением поэзии
Скриншот: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube

Украинская певица Тоня Матвиенко 23 апреля в Instagram опубликовала ролик, в котором ее мама и коллега, 74-летняя Нина Матвиенко прочитала стихотворение автора Алины Войтенко.

Стихотворение посвящено борьбе украинцев против российских оккупантов.

"А скоро Великдень…Та, бачиш, війна,
Та, бачиш, у нас катастрофа…
Тепер у нас своя болюча ціна.
Тепер у нас своя Голгофа", – такими словами заканчивается произведение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Матвиенко 12 апреля в интервью каналу "Украина" рассказала, что ее дочь и шестилетняя внучка Нина сейчас находятся в Португалии. Где сейчас проживает она сама, Матвиенко не уточнила.

Ее зять, певец Арсен Мирзоян остался в Украине. Он вступил в отряд территориальной обороны и занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Россия, Украина, война, поэзия, война России против Украины, Нина Матвиенко, певица, ролик
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"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
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