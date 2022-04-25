"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео

Стихотворение посвящено борьбе украинцев против российских оккупантов.
"А скоро Великдень…Та, бачиш, війна,
Та, бачиш, у нас катастрофа…
Тепер у нас своя болюча ціна.
Тепер у нас своя Голгофа", – такими словами заканчивается произведение.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Матвиенко 12 апреля в интервью каналу "Украина" рассказала, что ее дочь и шестилетняя внучка Нина сейчас находятся в Португалии. Где сейчас проживает она сама, Матвиенко не уточнила.
Ее зять, певец Арсен Мирзоян остался в Украине. Он вступил в отряд территориальной обороны и занимается волонтерской деятельностью.