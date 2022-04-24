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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дети не спят, дрожат все от РФ". "Азов" показал мирных жителей, прячущихся от оккупантов на "Азовстали". Видео

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В укрытиях находятся дети и женщины
В укрытиях находятся дети и женщины
Скриншот: AZOV media / YouTube

24 апреля полк Нацгвардии Украины "Азов" разместил на своем YouTube-канале видео с мирными жителями Мариуполя, которые вместе с украинскими военными укрываются в промзоне "Азовстали".

На ролике бойцы "Азова" в честь праздника Пасхи угощают женщин и детей, которые прячутся от российских оккупантов. В условиях, когда у обороняющих Мариуполь самих не хватает воды и еды, дети получают от них сок и сладости, в том числе мед.

Женщины рассказывают, что из-за постоянных бомбардировок "дети не спят, дети дрожат все от Российской Федерации".

"От мирной жизни нас спасают", – делают вывод мирные жители.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами, выехать удается немногим.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

видео

Видео: AZOV media / YouTube
Теги: Россия, война, Мариуполь, бомбоубежище, продукты, праздники, Пасха, Азовсталь, вторжение, дети, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, женщины, российские оккупанты
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