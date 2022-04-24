"Дети не спят, дрожат все от РФ". "Азов" показал мирных жителей, прячущихся от оккупантов на "Азовстали". Видео

На ролике бойцы "Азова" в честь праздника Пасхи угощают женщин и детей, которые прячутся от российских оккупантов. В условиях, когда у обороняющих Мариуполь самих не хватает воды и еды, дети получают от них сок и сладости, в том числе мед.

Женщины рассказывают, что из-за постоянных бомбардировок "дети не спят, дети дрожат все от Российской Федерации".

"От мирной жизни нас спасают", – делают вывод мирные жители.

Война России против Украины. Главное (обновляется)