"Полк "Азов" дал шанс Украине и миру выстоять". Никитюк призвала спасти защитников Мариуполя и гражданское население

"56 дней… 56 трудных дней в Мариуполе. 56 тяжелых боев в Мариуполе. Из них 51 день в окружении. Полк "Азов – Герои Украины – дал шанс Украине и миру выстоять, укрепиться, им уже нечего защищать и негде прятаться! Их нужно вывезти оттуда! Нужно вывезти оттуда гражданских с детьми, уничтожаемых российскими бомбами, раненых, умирающих без лекарств, мертвых людей которых нужно похоронить с почестями. Они заслуживают этого!" – написала Никитюк.
Она заявила, что украинцы обращаются к всему миру.
"Мы просим гарантировать безопасный выход всех людей из Мариуполя! Просим помочь организовать коридоры или даже корабли, которые вывезут людей в Болгарию или Турцию, а затем в Украину!" – написала телеведущая.
Никитюк в посте разместила видеообращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара. В ролике он отметил, что прорваться в Мариуполь пытаются те же российские отряды, которые зверствовали в Киевской области. Паламар призвал дать возможность гражданскому населению покинуть Мариуполь. Он также отметил, что полк "Азов" готов эвакуироваться при посредничестве третьей стороны из Мариуполя, но не готовы сдаваться в плен россиянам.
Никитюк призвала сделать репост поста и указывать хештег #helpmariupol в комментариях.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии".
19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока такого решения нет.
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны России Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь" 21 апреля. На постановочном видео глава Кремля сказал, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".