"Полк "Азов" дал шанс Украине и миру выстоять". Никитюк призвала спасти защитников Мариуполя и гражданское население

"56 дней… 56 трудных дней в Мариуполе. 56 тяжелых боев в Мариуполе. Из них 51 день в окружении. Полк "Азов – Герои Украины – дал шанс Украине и миру выстоять, укрепиться, им уже нечего защищать и негде прятаться! Их нужно вывезти оттуда! Нужно вывезти оттуда гражданских с детьми, уничтожаемых российскими бомбами, раненых, умирающих без лекарств, мертвых людей которых нужно похоронить с почестями. Они заслуживают этого!" – написала Никитюк.

Она заявила, что украинцы обращаются к всему миру.

"Мы просим гарантировать безопасный выход всех людей из Мариуполя! Просим помочь организовать коридоры или даже корабли, которые вывезут людей в Болгарию или Турцию, а затем в Украину!" – написала телеведущая.

Никитюк в посте разместила видеообращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара. В ролике он отметил, что прорваться в Мариуполь пытаются те же российские отряды, которые зверствовали в Киевской области. Паламар призвал дать возможность гражданскому населению покинуть Мариуполь. Он также отметил, что полк "Азов" готов эвакуироваться при посредничестве третьей стороны из Мариуполя, но не готовы сдаваться в плен россиянам.

Никитюк призвала сделать репост поста и указывать хештег #helpmariupol в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Война России против Украины. Главное (обновляется)