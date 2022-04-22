Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2022
 
Новости

"Полк "Азов" дал шанс Украине и миру выстоять". Никитюк призвала спасти защитников Мариуполя и гражданское население

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никитюк: Мы просим гарантировать безопасный выход всех людей из Мариуполя!
Никитюк: Мы просим гарантировать безопасный выход всех людей из Мариуполя!
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram 21 апреля призвала общественность помочь спасти полк "Азов", защищающий Мариуполь Донецкой области, а также спасти гражданское население и вывезти тела погибших.

"56 дней… 56 трудных дней в Мариуполе. 56 тяжелых боев в Мариуполе. Из них 51 день в окружении. Полк "Азов – Герои Украины – дал шанс Украине и миру выстоять, укрепиться, им уже нечего защищать и негде прятаться! Их нужно вывезти оттуда! Нужно вывезти оттуда гражданских с детьми, уничтожаемых российскими бомбами, раненых, умирающих без лекарств, мертвых людей которых нужно похоронить с почестями. Они заслуживают этого!" – написала Никитюк.

Она заявила, что украинцы обращаются к всему миру.

"Мы просим гарантировать безопасный выход всех людей из Мариуполя! Просим помочь организовать коридоры или даже корабли, которые вывезут людей в Болгарию или Турцию, а затем в Украину!" – написала телеведущая.

Никитюк в посте разместила видеообращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара. В ролике он отметил, что прорваться в Мариуполь пытаются те же российские отряды, которые зверствовали в Киевской области. Паламар призвал дать возможность гражданскому населению покинуть Мариуполь. Он также отметил, что полк "Азов" готов эвакуироваться при посредничестве третьей стороны из Мариуполя, но не готовы сдаваться в плен россиянам.

Никитюк призвала сделать репост поста и указывать хештег #helpmariupol в комментариях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии".

19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока такого решения нет.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны России Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь" 21 апреля. На постановочном видео глава Кремля сказал, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

Теги: Россия, война, военные, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, украинцы, война России против Украины, телеведущая, Леся Никитюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Восковая кукла в свете софитов". Садальский рассказал, как впервые увидел Ленина и выпивал возле его тела
"Восковая кукла в свете софитов". Садальский рассказал, как впервые увидел Ленина и выпивал возле его тела
"Полк "Азов" дал шанс Украине и миру выстоять". Никитюк призвала спасти защитников Мариуполя и гражданское население
"Полк "Азов" дал шанс Украине и миру выстоять". Никитюк призвала спасти защитников Мариуполя и гражданское население
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 