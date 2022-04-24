Во время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей – полк "Азов"

"Сегодня великий день. И даже несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, гатит корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота продолжает штурмовать", – сказал Паламар.

Он призвал задуматься о подлинных ценностях в жизни и поблагодарил тех, кто способствует эвакуации жителей Мариуполя и помагает военным.

"Я хочу, чтобы в этот день или на фронте, или дома, или в переселении, каждый задумался о ценностях. На шестидесятый день войны я думаю, что каждый уже понял, что материальное – это ничто, по сравнению с тем, чтобы обнять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника", – отметил военнослужащий.

Заместитель командира вновь обратился к миру с просьбой приложить максимальные усилия для деблокады Мариуполя.

"В этот великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать об этом своим родным, прийти на могилы к своим собратьям. Но помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", – подчеркнул Паламар.

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