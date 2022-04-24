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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей – полк "Азов"

Заместитель командира "Азова" вновь обратился к миру с просьбой приложить максимальные усилия для деблокады Мариуполя
Заместитель командира "Азова" вновь обратился к миру с просьбой приложить максимальные усилия для деблокады Мариуполя
Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Несмотря на Пасху, российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь Донецкой области из разных видов вооружения. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) в видеообращении, опубликованном в Telegram 24 апреля.

"Сегодня великий день. И даже несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, гатит корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота продолжает штурмовать", – сказал Паламар.

Он призвал задуматься о подлинных ценностях в жизни и поблагодарил тех, кто способствует эвакуации жителей Мариуполя и помагает военным.

"Я хочу, чтобы в этот день или на фронте, или дома, или в переселении, каждый задумался о ценностях. На шестидесятый день войны я думаю, что каждый уже понял, что материальное – это ничто, по сравнению с тем, чтобы обнять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника", – отметил военнослужащий.

Заместитель командира вновь обратился к миру с просьбой приложить максимальные усилия для деблокады Мариуполя.

"В этот великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать об этом своим родным, прийти на могилы к своим собратьям. Но помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", – подчеркнул Паламар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

Теги: Украина, Донецкая область, война, военные, оккупация, Мариуполь, Пасха, полк Азов, война России против Украины, военнослужащий, российские оккупанты, Святослав Паламар
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