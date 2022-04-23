"Хочется солнце увидеть": "Азов" опубликовал видео с мирными жителями, которые прячутся в бункерах "Азовстали"

В подвале в основном женщины и дети – от младенцев до подростков 14 лет.

"Хочется домой, хочется солнце увидеть, родных увидеть", – говорят дети.

Матери на видео просят о помощи и гуманитарном коридоре.

"Мы просим о гарантиях безопасности наших семей для того, чтобы мы могли свободно выйти и чтобы была тишина. Наши дети, которые находятся здесь, – ни дня не бывает так тихо, чтобы не стреляли и они не боялись даже просто, простите, сходить в туалет", – сказала одна из них.