"Хочется солнце увидеть": "Азов" опубликовал видео с мирными жителями, которые прячутся в бункерах "Азовстали"

В подвале в основном женщины и дети – от младенцев до подростков 14 лет.
"Хочется домой, хочется солнце увидеть, родных увидеть", – говорят дети.
Матери на видео просят о помощи и гуманитарном коридоре.
"Мы просим о гарантиях безопасности наших семей для того, чтобы мы могли свободно выйти и чтобы была тишина. Наши дети, которые находятся здесь, – ни дня не бывает так тихо, чтобы не стреляли и они не боялись даже просто, простите, сходить в туалет", – сказала одна из них.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили". В городе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации Верещук, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.