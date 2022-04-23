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"Хочется солнце увидеть": "Азов" опубликовал видео с мирными жителями, которые прячутся в бункерах "Азовстали"

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Семьи, которые живут в подвалах завода, просят гарантий, чтобы вывезти детей
Семьи, которые живут в подвалах завода, просят гарантий, чтобы вывезти детей
Скриншот: AZOV media / YouTube

Военные полка "Азов", защищающего Мариуполь, принесли еду в подвалы завода "Азовсталь" и опубликовали в YouTube видео о жизни заблокированных там людей.

В подвале в основном женщины и дети – от младенцев до подростков 14 лет. 

"Хочется домой, хочется солнце увидеть, родных увидеть", – говорят дети.

Матери на видео просят о помощи и гуманитарном коридоре. 

"Мы просим о гарантиях безопасности наших семей для того, чтобы мы могли свободно выйти и чтобы была тишина. Наши дети, которые находятся здесь, – ни дня не бывает так тихо, чтобы не стреляли и они не боялись даже просто, простите, сходить в туалет", – сказала одна из них.

Контекст:

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили". В городе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации Верещук, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

видео

Видео: AZOV media / YouTube
Теги: Мариуполь, бомбоубежище, полк Азов, Азовсталь, дети, война России против Украины, женщины
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