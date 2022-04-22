Оккупанты боятся штурмовать "Азовсталь", но при этом сознательно не выпускают мирных граждан – Верещук

"На "Азовстали" находятся наши военные и около 1000 наших гражданских. Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из "Азовстали", чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей. Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских", – подчеркнула она.
Верещук добавила, что оккупанты таким образом пытаются оказывать давление на военных.
"Нам важно, чтобы международные СМИ понимали правду: россияне боятся штурмовать "Азовсталь", но при этом они сознательно и цинично не выпускают из "Азовстали" гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", – написала министр.
Она обратилась к мировым лидерам с просьбой приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии". По "осторожным оценкам" местных властей, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми. Вечером 21 апреля они прибыли в Запорожье, таким образом эвакуировались 79 человек.
Верещук сообщила 21 апреля, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.