Оккупанты боятся штурмовать "Азовсталь", но при этом сознательно не выпускают мирных граждан – Верещук

Верещук: Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских Фото: Ірина Верещук / Facebook

"На "Азовстали" находятся наши военные и около 1000 наших гражданских. Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из "Азовстали", чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей. Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских", – подчеркнула она.

Верещук добавила, что оккупанты таким образом пытаются оказывать давление на военных.

"Нам важно, чтобы международные СМИ понимали правду: россияне боятся штурмовать "Азовсталь", но при этом они сознательно и цинично не выпускают из "Азовстали" гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", – написала министр.

Она обратилась к мировым лидерам с просьбой приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей.

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