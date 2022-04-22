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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за опасности на маршрутах сегодня гуманитарных коридоров не будет – Верещук

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Верещук призвала людей, которые ждут эвакуации, "потерпеть"
Верещук призвала людей, которые ждут эвакуации, "потерпеть"
Фото: Ірина Верещук / Facebook

22 апреля не будут работать гуманитарные коридоры. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в Facebook.

"Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!" – написала она. 

Других деталей министр не привела. 

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1888398301346684

Гуманитарные коридоры также не открывались 17–19 апреля20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми,

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил 16 апреля, что с 24 февраля из Сумской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей по гуманитарным коридорам было эвакуировано почти 300 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Ирина Верещук, война России против Украины
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