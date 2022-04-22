Из-за опасности на маршрутах сегодня гуманитарных коридоров не будет – Верещук

"Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!" – написала она.

Других деталей министр не привела.

Гуманитарные коридоры также не открывались 17–19 апреля. 20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми,

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