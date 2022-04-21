Гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал, оккупанты начали обстрел возле точки сбора – Верещук

Верещук об эвакуации из Мариуполя: Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

"По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно. Извиняемся перед мариупольцами, которые сегодня не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть. Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-нибудь возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда", – написала она.

Верещук отметила, что 20 апреля эвакуированные люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую, этот факт обнадеживает, подчеркнула она.

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