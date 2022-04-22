Из подконтрольной Киеву территории Донецкой области выехали три четверти населения – глава ОВА

Кириленко сказал, что на подконтрольной Киеву территории, остается 430 тыс. человек, но "это все равно много для такой активности боевых действий" Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Если не считать Мариуполь, потому что это трагедия, то что произошло в Мариуполе, мы отдельным блоком занимаемся эвакуацией из Мариуполя, по всей остальной территории я приведу цифры: до 24 февраля 2022 года постоянно проживающего населения на подконтрольной украинской власти было 1 млн 670 тыс. Сейчас – были разные подсчеты, но то что я видел, это 430 тыс. осталось на всей территории", – сказал он.

Кириленко сообщил, что, например, в Краматорске из 200 тыс. населения осталось 40 тыс.

"Но это все равно много для такой активности боевых действий и усилий противника. Мы видим их планы и как они пытаются их реализовать. В данном случае это большое количество населения", – добавил он и призвал людей эвакуироваться.

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