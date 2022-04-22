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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из подконтрольной Киеву территории Донецкой области выехали три четверти населения – глава ОВА

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Кириленко сказал, что на подконтрольной Киеву территории, остается 430 тыс. человек, но "это все равно много для такой активности боевых действий"
Кириленко сказал, что на подконтрольной Киеву территории, остается  430 тыс. человек, но "это все равно много для такой активности боевых действий"
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Из подконтрольной Киеву территории Донецкой области выехали три четверти населения. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в эфире телемарафона 21 апреля, запись комментария обнародовала пресс-служба ОВА.

"Если не считать Мариуполь, потому что это трагедия, то что произошло в Мариуполе, мы отдельным блоком занимаемся эвакуацией из Мариуполя, по всей остальной территории я приведу цифры: до 24 февраля 2022 года постоянно проживающего населения на подконтрольной украинской власти было 1 млн 670 тыс. Сейчас – были разные подсчеты, но то что я видел, это 430 тыс. осталось на всей территории", – сказал он. 

Кириленко сообщил, что, например, в Краматорске из 200 тыс. населения осталось 40 тыс.

"Но это все равно много для такой активности боевых действий и усилий противника. Мы видим их планы и как они пытаются их реализовать. В данном случае это большое количество населения", – добавил он и призвал людей эвакуироваться. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Согласно данным разведки министерства обороны Великобритании, Краматорск и Константиновка Донецкой области, вероятно, станут целью для российских оккупантов.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, Краматорск, Донецкая ОГА, эвакуация, украинцы, война России против Украины, население, Павел Кириленко
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