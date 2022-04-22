Из подконтрольной Киеву территории Донецкой области выехали три четверти населения – глава ОВА

"Если не считать Мариуполь, потому что это трагедия, то что произошло в Мариуполе, мы отдельным блоком занимаемся эвакуацией из Мариуполя, по всей остальной территории я приведу цифры: до 24 февраля 2022 года постоянно проживающего населения на подконтрольной украинской власти было 1 млн 670 тыс. Сейчас – были разные подсчеты, но то что я видел, это 430 тыс. осталось на всей территории", – сказал он.
Кириленко сообщил, что, например, в Краматорске из 200 тыс. населения осталось 40 тыс.
"Но это все равно много для такой активности боевых действий и усилий противника. Мы видим их планы и как они пытаются их реализовать. В данном случае это большое количество населения", – добавил он и призвал людей эвакуироваться.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Согласно данным разведки министерства обороны Великобритании, Краматорск и Константиновка Донецкой области, вероятно, станут целью для российских оккупантов.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".