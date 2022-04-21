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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В течение суток российским оккупантам не удалось продвинуться ни на одном направлении – Арестович

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За последние сутки украинские военные отбили девять атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей, отметил Арестович
За последние сутки украинские военные отбили девять атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей, отметил Арестович
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска пытаются продолжать наступление в сторону Славянска и Краматорска Донецкой области, но тщетно.

Об этом 21 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Направление главных усилий противника остается неизменным – от Изюма [Харьковской области] до Славянска и Краматорска [Донецкой области]. Хочу отметить, что за сутки противнику не удалось продвинуться ни в Луганской области, ни в направлении главных усилий, ни в направлении Гуляйполя [Запорожской области]", – сказал он.

По словам Арестовича, в течение последних суток украинские военные отбили девять атак врага на территории Донецкой и Луганской областей.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1469560743498963/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Согласно данным разведки министерства обороны Великобритании, Краматорск и Константиновка Донецкой области, вероятно, станут целью для российских оккупантов.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же день отметил, что "началась вторая фаза войны".

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Славянск, Краматорск, Запорожская область, Алексей Арестович, советник, ВСУ, наступление, война России против Украины, Офис президента Украины, брифинг, Гуляйполе
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