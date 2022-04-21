В течение суток российским оккупантам не удалось продвинуться ни на одном направлении – Арестович

За последние сутки украинские военные отбили девять атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей, отметил Арестович Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 21 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Направление главных усилий противника остается неизменным – от Изюма [Харьковской области] до Славянска и Краматорска [Донецкой области]. Хочу отметить, что за сутки противнику не удалось продвинуться ни в Луганской области, ни в направлении главных усилий, ни в направлении Гуляйполя [Запорожской области]", – сказал он.

По словам Арестовича, в течение последних суток украинские военные отбили девять атак врага на территории Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)