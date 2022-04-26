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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала инженера одного из заводов "Укроборонпрома" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию

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В &ldquo;Укроборонпроме" заявили, что способствуют правоохранительным органам в привлечении к ответственности лиц, работающих на РФ
В “Укроборонпроме" заявили, что способствуют правоохранительным органам в привлечении к ответственности лиц, работающих на РФ
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Украинские правоохранители задержаны двух человек, которые могут быть причастны к корректировке огня по бронетанковым предприятиям "Укроборонпрома". Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба государственного концерна.

"Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов "Укроборонпрома" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода. Коллаборант сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

Помимо этого, задержан еще один возможный корректировщик огня по заводам "Укроборонпрома". Основанием для этого стало сообщение подразделению безопасности другого предприятия концерна. По имеющимся данным, предателем оказался бывший сотрудник завода. Он предоставлял координаты для ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения.

“Укроборонпром" в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины. Концерн взаимодействует и максимально способствует правоохранительным органам Украины в установлении и привлечении к ответственности лиц, работающих на государство-агрессора", – заявил заместитель генерального директора по безопасности "Укроборонпрома" Роман Забарчук.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/299888072314660

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Укроборонпром, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Служба безопасности Украины
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