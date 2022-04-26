СБУ задержала инженера одного из заводов "Укроборонпрома" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию

В “Укроборонпроме" заявили, что способствуют правоохранительным органам в привлечении к ответственности лиц, работающих на РФ Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

"Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов "Укроборонпрома" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода. Коллаборант сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

Помимо этого, задержан еще один возможный корректировщик огня по заводам "Укроборонпрома". Основанием для этого стало сообщение подразделению безопасности другого предприятия концерна. По имеющимся данным, предателем оказался бывший сотрудник завода. Он предоставлял координаты для ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения.

“Укроборонпром" в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины. Концерн взаимодействует и максимально способствует правоохранительным органам Украины в установлении и привлечении к ответственности лиц, работающих на государство-агрессора", – заявил заместитель генерального директора по безопасности "Укроборонпрома" Роман Забарчук.

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