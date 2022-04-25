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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 13 населенных пунктов – полиция

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Оккупанты обстреливали города из ракетных установок, реактивных систем залпового огня, танков и тяжелой артиллерии
Оккупанты обстреливали города из ракетных установок, реактивных систем залпового огня, танков и тяжелой артиллерии
Фото: Національна поліція України / Facebook

За сутки 24 апреля российские оккупанты обстреляли в Донецкой области 13 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

Речь идет в частности о Мариуполе, Лимане, Авдеевке, Дружковке, Угледаре, Большой Новоселке, Новомихайловке, Троицком, Крестище, Новоселовке-3, Красногоровке.

"На Пасху русские войска убили пять мирных жителей, из них – двоих детей, есть раненые. Пострадали не менее 17 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский лагерь, дом культуры, производство", – отметили в посте.

Оккупанты обстреляли мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии.

Полиция открыла производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/317500837186620

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Теги: Украина, Донецкая область, полиция, авиация, Мариуполь, Дружковка, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, Троицкое, война России против Украины, Новомихайловка, Угледар, население, российские оккупанты
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