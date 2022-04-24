В Донецкой области в пасхальное утро от обстрелов российскими оккупантами погибло двое детей – глава ОВА

С 24 февраля в Украине погибло более 200 детей Фото: depositphotos.com

"Жизнь двоих детей из Очеретинской общины унесли российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли", – говорится в сообщении.

Кириленко призвал жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться.

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