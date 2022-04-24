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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области в пасхальное утро от обстрелов российскими оккупантами погибло двое детей – глава ОВА

С 24 февраля в Украине погибло более 200 детей
С 24 февраля в Украине погибло более 200 детей
Фото: depositphotos.com

В Очеретинской общине Донецкой области из-за обстрелов со стороны российских оккупантов погибло двое детей. Об этом в Facebook 24 апреля сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Жизнь двоих детей из Очеретинской общины унесли российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли", – говорится в сообщении.

Кириленко призвал жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/532008671815025

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора Украины, по состоянию на утро 24 апреля в результате вооруженной агрессии со стороны России в Украине погибло 213 детей, более 389 получили ранения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, дети, война России против Украины, Павел Кириленко
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