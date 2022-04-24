В Донецкой области в пасхальное утро от обстрелов российскими оккупантами погибло двое детей – глава ОВА

"Жизнь двоих детей из Очеретинской общины унесли российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли", – говорится в сообщении.
Кириленко призвал жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса генпрокурора Украины, по состоянию на утро 24 апреля в результате вооруженной агрессии со стороны России в Украине погибло 213 детей, более 389 получили ранения.