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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Авдеевский коксохим – Офис генпрокурора

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По предварительной информации, жертв на заводе нет, но погибли дети в селе неподалеку
По предварительной информации, жертв на заводе нет, но погибли дети в селе неподалеку
Фото: Донецька обласна прокуратура / Facebook

Вооруженные силы РФ 24 апреля обстреляли одно из крупнейших украинских коксохимических предприятий – Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщил в Facebook Офис генерального прокурора Украины.

"24 апреля 2022 года вооруженными силами РФ с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевки Донецкой области. Под огнем оккупантов оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве – Авдеевский коксохимический завод", – говорится в сообщении.

"Пакет "Градов" лег по территории завода, повреждено много цехов", – написал экс-нардеп Авдеевского коксохима, внефракционный нардеп Муса Магомедов. По его информации, на заводе от обстрела никто не погиб.

Пресс-служба Донецкой областной прокуратуры уточнила, что завод попал под обстрел около 11.35. Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания. Полная информация о поврежденной инфраструктуре устанавливается.

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/358334926333193

В Офисе генпрокурора отметили, что вчера и сегодня оккупанты обстреливали и другие населенные пункты Донецкой области.

Так, 23 апреля в результате российских атак в селе Заречное и селе Ямполь погибли двое мужчин, а в селе Коровий Яр в результате попадания вражеской артиллерии погибли две женщины. Также было обстреляно село Ильинка – мужчина с переломами и осколочными ранениями доставлен в больницу.

24 апреля при обстреле оккупационными войсками села Красногоровка Покровского района погибли две девочки пяти и 14 лет.

В прокуратуре отметили, что ведется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/356680526494787

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Донецкая область, Авдеевка, Красногоровка, Авдеевский коксохим, обстрелы, Муса Магомедов, война России против Украины, Офис генпрокурора
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