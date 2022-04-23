В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 13 населенных пунктов, есть убитые и раненые среди мирных жителей – полиция

Были обстреляны: Мариуполь, Лиман, Славянск, Дружковка, Доброполье, Авдеевка, Александровка, Черкасское, Новгородское, Богатырь, Приволье, Богоявленка, Нью-Йорк.

"Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии. В результате ударов погибли и ранены гражданские лица", – говорится в сообщении.

Поврежден или разрушен как минимум 51 гражданский объект – жилые дома, школа, детский лагерь, ферма, админздания.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.