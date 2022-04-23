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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОРДО практически не осталось "народных милиционеров" – погибли в боях под Мариуполем – ГУР Минобороны Украины

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Оккупанты привлекли на мариупольском направлении весь личный состав боевиков так называемого МВД "ДНР", сообщили в ГУР Минобороны Украины
Оккупанты привлекли на мариупольском направлении весь личный состав боевиков так называемого МВД "ДНР", сообщили в ГУР Минобороны Украины
Фото: EPA

В боях на мариупольском направлении российские оккупанты привлекли весь личный состав боевиков так называемого МВД "ДНР", в том числе военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов милицейской академии.

Об этом 23 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери. Мариупольское направление: до 1 тыс. человек – безвозвратные потери, в том числе 26 курсантов, более 2,8 тыс. человек – санитарные потери", – говорится в сообщении.

Кроме того, на остальных направлениях боевики потеряли еще около 500 человек, 2,1 тыс. человек получили ранения.

"Отсутствие "правоохранителей" привело к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнило дальнейшую принудительную мобилизацию", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/297424619235632

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

В тот же день президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

Несмотря на заявление Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".

По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.

Теги: Россия, Украина, милиция, Донецкая область, Мариуполь, штурм, мобилизация, разведка, боевики, вторжение, ДНР, война России против Украины, погибшие, ранение, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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