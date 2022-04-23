В ОРДО практически не осталось "народных милиционеров" – погибли в боях под Мариуполем – ГУР Минобороны Украины

Об этом 23 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
"Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери. Мариупольское направление: до 1 тыс. человек – безвозвратные потери, в том числе 26 курсантов, более 2,8 тыс. человек – санитарные потери", – говорится в сообщении.
Кроме того, на остальных направлениях боевики потеряли еще около 500 человек, 2,1 тыс. человек получили ранения.
"Отсутствие "правоохранителей" привело к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнило дальнейшую принудительную мобилизацию", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
В тот же день президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".
Несмотря на заявление Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".
По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.