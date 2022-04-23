В ОРДО практически не осталось "народных милиционеров" – погибли в боях под Мариуполем – ГУР Минобороны Украины

Оккупанты привлекли на мариупольском направлении весь личный состав боевиков так называемого МВД "ДНР", сообщили в ГУР Минобороны Украины Фото: EPA

Об этом 23 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери. Мариупольское направление: до 1 тыс. человек – безвозвратные потери, в том числе 26 курсантов, более 2,8 тыс. человек – санитарные потери", – говорится в сообщении.

Кроме того, на остальных направлениях боевики потеряли еще около 500 человек, 2,1 тыс. человек получили ранения.

"Отсутствие "правоохранителей" привело к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнило дальнейшую принудительную мобилизацию", – говорится в сообщении.

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