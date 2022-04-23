Несмотря на усиление наступления, российские оккупанты не смогут быстро сломить украинскую оборону – разведка Великобритании

Несмотря на возросшую активность, оккупанты за последние сутки не добились значительных успехов из-за контратак украинских военных, отметили в разведке Великобритании Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 22 апреля сообщается в Twitter министерства обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

"Это может указывать на понимание того, что война идет не так, как планировалось, потребуется некоторое время, чтобы перевести это в адаптированную тактику, методы и процедуры, а затем применить для повышения оперативного эффекта, особенно в отношении маневренной сухопутной войны. Таким образом, в промежуточный период, скорее всего, [оккупанты] будут продолжать полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления российским силам", – говорится в сообщении.

В британской разведке предполагают, что российские войска не смогут быстро сломить украинскую оборону.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tlniGPHrwc



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/t16sCzr7mP — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 22, 2022

По данным минобороны Великобритании, несмотря на возросшую активность, оккупанты за последние сутки не добились значительных успехов из-за контратак украинских военных.

"Российские воздушно-космические и военно-морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса, – отмечается в сообщении 23 апреля в Twitter. – Несмотря на заявление о завоевании Мариуполя [Донецкой области], ожесточенные бои продолжаются, что сводит на нет попытки России захватить город, что еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dYZnTBfSNG



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/9HFqZQlmbe — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 23, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)