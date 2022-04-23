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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Несмотря на усиление наступления, российские оккупанты не смогут быстро сломить украинскую оборону – разведка Великобритании

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Несмотря на возросшую активность, оккупанты за последние сутки не добились значительных успехов из-за контратак украинских военных, отметили в разведке Великобритании
Несмотря на возросшую активность, оккупанты за последние сутки не добились значительных успехов из-за контратак украинских военных, отметили в разведке Великобритании
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Продвижение российских войск в войне против Украины происходит не так, как рассчитывали в Москве, свидетельством этого является заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что "внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства".

Об этом 22 апреля сообщается в Twitter министерства обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

"Это может указывать на понимание того, что война идет не так, как планировалось, потребуется некоторое время, чтобы перевести это в адаптированную тактику, методы и процедуры, а затем применить для повышения оперативного эффекта, особенно в отношении маневренной сухопутной войны. Таким образом, в промежуточный период, скорее всего, [оккупанты] будут продолжать полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления российским силам", – говорится в сообщении.

В британской разведке предполагают, что российские войска не смогут быстро сломить украинскую оборону.

По данным минобороны Великобритании, несмотря на возросшую активность, оккупанты за последние сутки не добились значительных успехов из-за контратак украинских военных.

"Российские воздушно-космические и военно-морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса, – отмечается в сообщении 23 апреля в Twitter. – Несмотря на заявление о завоевании Мариуполя [Донецкой области], ожесточенные бои продолжаются, что сводит на нет попытки России захватить город, что еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Согласно данным разведки министерства обороны Великобритании, Краматорск и Константиновка Донецкой области, вероятно, станут целью для российских оккупантов.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же день отметил, что "началась вторая фаза войны".

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Мариуполь, разведка, оборона, воздух, ВСУ, украинцы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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