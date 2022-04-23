Несмотря на усиление наступления, российские оккупанты не смогут быстро сломить украинскую оборону – разведка Великобритании

Об этом 22 апреля сообщается в Twitter министерства обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.
"Это может указывать на понимание того, что война идет не так, как планировалось, потребуется некоторое время, чтобы перевести это в адаптированную тактику, методы и процедуры, а затем применить для повышения оперативного эффекта, особенно в отношении маневренной сухопутной войны. Таким образом, в промежуточный период, скорее всего, [оккупанты] будут продолжать полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления российским силам", – говорится в сообщении.
В британской разведке предполагают, что российские войска не смогут быстро сломить украинскую оборону.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 22, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/tlniGPHrwc
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/t16sCzr7mP
По данным минобороны Великобритании, несмотря на возросшую активность, оккупанты за последние сутки не добились значительных успехов из-за контратак украинских военных.
"Российские воздушно-космические и военно-морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса, – отмечается в сообщении 23 апреля в Twitter. – Несмотря на заявление о завоевании Мариуполя [Донецкой области], ожесточенные бои продолжаются, что сводит на нет попытки России захватить город, что еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 23, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/dYZnTBfSNG
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/9HFqZQlmbe
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Согласно данным разведки министерства обороны Великобритании, Краматорск и Константиновка Донецкой области, вероятно, станут целью для российских оккупантов.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же день отметил, что "началась вторая фаза войны".