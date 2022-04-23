Зеленский: Мечта российских оккупантов теперь – украсть унитаз и умереть

Президент напомнил о заявлении и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустама Миннекаева о якобы "фактах притеснения русскоязычного населения" в непризнанном Приднестровье на территории Молдовы.

"Хотя если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть", – сказал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)