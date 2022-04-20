Украинец смог отслеживать передвижение российских войск по украденным у него AirPods

Российский солдат, занимаясь мародерством в доме Семенца, украл его беспроводные наушники AirPods, когда оккупационные подразделения РФ были в Гостомеле Киевской области. Они отступили, но благодаря технологии на устройствах Apple украинец может отслеживать, где находятся его наушники.

Технология Find My на устройствах Apple позволяет найти на карте местоположение потерянного устройства, если оно находится вблизи смартфонов с Bluetooth или подключено к Wi-Fi.

Когда в этом месяце российские войска отступили из Киева, Семенец отследил устройства, когда они пересекали границу с Беларусью и в конечном итоге оказались возле города Гомеля.

В дальнейшем украинец проследил, что 9 апреля в 22.10 (по киевскому времени) наушники были в селе Кукуевское Белгородской области России.

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