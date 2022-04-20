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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинец смог отслеживать передвижение российских войск по украденным у него AirPods

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Украинец смог отследить передвижение российских войск через технологию Find My
Украинец смог отследить передвижение российских войск через технологию Find My
Фото: depositphotos.com

Украинец Виталий Семенец смог отследить перемещение подразделений российского войска через свои AirPods, которые украл у него дома российский оккупант. Об этом он 15 апреля рассказал в Instagram, также подробности опубликовало издание The Times.

Российский солдат, занимаясь мародерством в доме Семенца, украл его беспроводные наушники AirPods, когда оккупационные подразделения РФ были в Гостомеле Киевской области. Они отступили, но благодаря технологии на устройствах Apple украинец может отслеживать, где находятся его наушники.

Технология Find My на устройствах Apple позволяет найти на карте местоположение потерянного устройства, если оно находится вблизи смартфонов с Bluetooth или подключено к Wi-Fi.

Когда в этом месяце российские войска отступили из Киева, Семенец отследил устройства, когда они пересекали границу с Беларусью и в конечном итоге оказались возле города Гомеля.

В дальнейшем украинец проследил, что 9 апреля в 22.10 (по киевскому времени) наушники были в селе Кукуевское Белгородской области России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины.

В записанных СБУ перехватах разговоров оккупантов со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых захватчиков находят ценные вещи, украшения, валюту.

О том, что российские оккупанты продолжают частичный отвод войск из-под Киева в сторону Беларуси и вывозят награбленное имущество, сообщал 1 апреля Генштаб ВСУ.

Также Генштаб отмечал, что возможностью мародерства в Украине россиян мотивируют во время мобилизации, которая началась в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Гостомель, мародеры, AirPods, российские оккупанты
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