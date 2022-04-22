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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Российские солдаты живут в XVIII веке, они не знают, что такое унитаз и газовое отопление. Это быдломасса

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Швец: В общем, орки вот что к вам пришло
Швец: В общем, орки –  вот что к вам пришло
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российские солдаты, которые совершали преступления на оккупированных территориях Украины – убивали, занимались мародерством, – во многом являются отражением российского общества. Такое мнение живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Общество неоднородно. Одни люди живут в Москве и Петербурге – это всего два города, – а другие люди живут где-нибудь в глубинке. А в эти вооруженные силы в основном-то берут из глубинки. Это те люди, которые живут там еще в XVIII веке. Как писал поэт [Михаил Лермонтов], "прощай, немытая Россия". Это люди, которые не знают, что такое унитаз, которые не знают, что такое газовое отопление... То есть когда они попали в украинские села, города, для них многое было в диковинку", – сказал Швец.

По его мнению, многие российские солдаты были возмущены увиденным. 

"Им-то рассказывали 20 лет, что они великие, что страна ого-го, а вот оказалось... Понимаете? Я вам скажу, какая армия к вам пришла. Это была быдломасса", – отметил бывший советский разведчик.

Он сказал, что в каждом обществе 1520% составляет элита, "остальное – это плебс".

"А этих набрали... Это быдломасса. Она жестокая, она злая. Злая, что жизнь у нее не удалась. И она готова за это мстить всему остальному миру. А тут сосед у них есть. Причем этот сосед, в отличие от них, свободен. Это свободный народ, свободные люди. Они их за это тем более ненавидят. Ну, в общем, орки –  вот что к вам пришло", – сказал Швец. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские властизападные государства и международные правозащитные организации.

После освобождения Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, армия РФ, российская агрессия, Юрий Швец, мародеры, война России против Украины
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