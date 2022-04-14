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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Две трети посылок от российских военных, отправленных из белорусского Мозыря, исчезли из системы или не дошли до адресатов

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Российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию
Российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию
Скриншот: Проект MotolkoHelp: Беларускі Гаюн / YouTube

45 из 69 посылок, которые отправляли из Мозыря российские военнослужащие через сервис СДЭК, имеют статусы "не вручены" либо "заказ не найден", сообщило издание "Медиазона".

В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку: "Заказ не найден", как если бы этого отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Еще 29 заказов имеют статус "Не вручен". Такой статус присваивается, когда посылка была доставлена по адресу, но ее "не удалось вручить получателю, либо получатель не забрал его в течение двух недель после поступления".

При этом 17 посылок российских военных находятся в пути, пять вручили и две ждут вручения.

В сервисе СДЭК журналистам объяснили, что статус "Заказ не вручен" может присваиваться грузу в различных ситуациях. Например, получатель не пришел за заказом; отправитель отозвал свое отправление до вручения получателю; груз мог попасть на склад с неопознанными грузами, куда попадают отправления с поврежденными этикетками до того, как их идентифицируют по специальной процедуре; груз могли по ошибке отправить в другой пункт выдачи или даже потерять и так далее.

Полное исчезновение заказов из системы компания объяснила тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его, или же отправить, но не оплатить либо вовсе забрать посылку назад.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, война, почта, мародеры, война России против Украины
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