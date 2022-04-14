Две трети посылок от российских военных, отправленных из белорусского Мозыря, исчезли из системы или не дошли до адресатов

В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку: "Заказ не найден", как если бы этого отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Еще 29 заказов имеют статус "Не вручен". Такой статус присваивается, когда посылка была доставлена по адресу, но ее "не удалось вручить получателю, либо получатель не забрал его в течение двух недель после поступления".

При этом 17 посылок российских военных находятся в пути, пять вручили и две ждут вручения.

В сервисе СДЭК журналистам объяснили, что статус "Заказ не вручен" может присваиваться грузу в различных ситуациях. Например, получатель не пришел за заказом; отправитель отозвал свое отправление до вручения получателю; груз мог попасть на склад с неопознанными грузами, куда попадают отправления с поврежденными этикетками до того, как их идентифицируют по специальной процедуре; груз могли по ошибке отправить в другой пункт выдачи или даже потерять и так далее.

Полное исчезновение заказов из системы компания объяснила тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его, или же отправить, но не оплатить либо вовсе забрать посылку назад.

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