"Мат на мате". Гордон рассказал, что его шокировало в общении российских оккупантов с родственниками в РФ

Гордон: Я слушаю много перехватов телефонных разговоров российских военных со своими мамами и женами. Это ужасно Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

"Я слушаю много перехватов телефонных разговоров российских военных с их матерями и женами. Это ужасно. Во-первых, мат на мате. У нас кого не спроси: "Ребята, а вы с мамами матом когда-нибудь общались?", все скажут: "Да как?" У нас многие мам на "вы" называют, это в культуре многих украинцев, не говоря уже о том, чтобы общаться с родителями матом", – сказал Гордон.

Он отметил, что от своих родителей "никогда матерного слова не слышал".

Журналиста также поразило отношение российских женщин к своим воюющим мужьям.

"Солдаты говорят своим женам: "Маша, я тут прихватил ноутбук, СВЧ… У них тут в домах всего столько, я тут и деньги прихватил". А она говорит: "А ты посмотри еще платье, может, моего размера есть". Это сплошь и рядом. Это значит, такое воспитание, такие люди, если их можно назвать людьми. Мало кто говорит: "Береги себя" или "Сдайся в плен, чтобы не погибнуть". Нет, говорят: "Бери, грабь!" – подчеркнул он.

Гордон, в частности, упомянул случай, когда российских военнослужащих сняли видеокамеры в курьерской службе в Беларуси, когда они пересылали в Россию награбленное в Украине имущество.

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