"Я уже ничего не вывезу. 63 iPhone было". Оккупант пожаловался жене, что награбленное в Украине забрала ФСБ

"Я уже ничего не вывезу. 63 iPhone было – 13 Pro Max, на 512 гигабайт. Сколько бы у меня бабок было".

На вопрос жены, куда оккупанты это все дели, россиянин ответил: "Фебсы забрали – ФСБшники".

В СБУ прокомментировали перехват разговора.

"После массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новое стратегическое задание по "импортозамещению". По крайней мере, для своего руководства", – отметили в спецслужбе.

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