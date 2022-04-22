"Я уже ничего не вывезу. 63 iPhone было". Оккупант пожаловался жене, что награбленное в Украине забрала ФСБ

"Я уже ничего не вывезу. 63 iPhone было – 13 Pro Max, на 512 гигабайт. Сколько бы у меня бабок было".
На вопрос жены, куда оккупанты это все дели, россиянин ответил: "Фебсы забрали – ФСБшники".
В СБУ прокомментировали перехват разговора.
"После массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новое стратегическое задание по "импортозамещению". По крайней мере, для своего руководства", – отметили в спецслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.
По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой, в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.